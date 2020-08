Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rund 26 Kilo Marihuana beschlagnahmt - Zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart (ots)

Ermittler des Polizeipräsidiums Stuttgart sind auf die Spur eines 29 Jahre alten Mannes gekommen, der einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben haben soll und haben sowohl ihn, als auch einen 23 Jahre alten Abnehmer am Mittwoch (19.08.2020) festgenommen. Der 29-Jährige hielt sich an einer Örtlichkeit auf, die er als mutmaßlichen Rauschgiftbunker nutzte. Von dort lud er einen Müllsack in ein Auto, das unter anderem mit einem 23-Jährigen besetzt war. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass sich in dem Müllsack drei Tüten mit jeweils einem halben Kilogramm Marihuana befanden. Darüber hinaus wurden bei dem 23-jährigen mutmaßlichen Abnehmer mehrere Tausend Euro aufgefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung beim 29-Jährigen fanden die Ermittler insgesamt rund 26 Kilogramm Marihuana und Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich. Die 23 und 29 Jahre alten Deutschen wurden am Donnerstag (20.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte.

