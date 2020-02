Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zeugensuche nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.02.20, gegen 01 Uhr, soll es auf der Brücke bei der Waldstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein 20-jähriger Mann zeigte bei der Polizei an, dass er auf der Brücke über die Wehra von drei Männern angegriffen, zu Boden gerissen und geschlagen worden sein soll. Er wurde hierbei leicht verletzt. Zur Beschreibung ist bislang lediglich bekannt, dass einer der Männer ein weißes Oberteil anhatte. Nach dem Angriff liefen die drei in Richtung Ludingarten davon. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell