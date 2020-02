Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Einbrüche in Schulen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag kam es an der Gewerbeschule in der Gretherstraße und der Pestalozzischule zu Einbrüchen. In der Gewerbeschule wurde ein Fenster eingeschlagen und anschließend die Büroräume durchsucht. Entwendet wurde offensichtlich nichts.

Der Einbruch in die Pestalozzischule in der Wintersbuckstraße ereignete sich gegen 01 Uhr. Hier wurde vermutlich durch zwei Personen ein Fenster eingeschlagen und das Rektorat durchsucht. Entwendet wurde auch hier nichts. Der Sachschaden dürfte in beiden Fällen im vierstelligen Bereich liegen. Auf Videoaufzeichnungen sind zwei dunkel gekleidete Personen zu erkennen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

