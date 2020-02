Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim-Bleichheim: Verdacht der Brandstiftung an einem Auto - Zeugenaufruf

Über Notruf wurde am Montag, 17.02.2020, gegen 0.25 Uhr, ein brennendes Auto in Bleichheim gemeldet. Das Fahrzeug war beim Eintreffen der Polizei bereits durch einen Nachbarn gelöscht worden. Es stand auf einem privaten Anwesen in der Steinbrunnengasse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen. Nach ersten Untersuchungen und Zeugenvernehmungen ist von einer Brandstiftung auszugehen. Eine vorsichtige Schätzung ergab einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugenaufruf: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag (16./17.02.2020) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bleichheim beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen rund um die Uhr entgegen (Tel. 07641 582-0).

