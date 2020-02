Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee: Brennender Papiercontainer löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Mittwoch, 19.02.2020 gegen 16:30 Uhr brannte in einer Tiefgarage am Badeparadies ein Container, der mit Papier und Kartonagen gefüllt war. Ein Rauchmelder, der sich direkt über dem Container befand, rief die Rettungskräfte auf den Plan. Warum der Brand ausgebrochen ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Neben der Polizei und 20 Mann der Feuerwehr waren außerdem DRK und ein Notarzt vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

