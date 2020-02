Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruch in Weingut - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag, 19./20.02.20, wurde in ein Weingut am Sonnenstück in Schliengen eingebrochen. Hierbei wurde ein Fenster eingeschlagen und ein Büro durchsucht. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen, die im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hatten.

