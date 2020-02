Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Polizisten bei Fahrzeugkontrolle verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.02.20, gegen 21 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife ein Auto in der Pfädlistraße. Aufgrund von Marihuana-Geruch aus dem Auto sollte dieses und die drei Insassen durchsucht werden. Bei der Durchsuchung des Beifahrers versuchte dieser plötzlich zu flüchten. Er konnte zunächst festgehalten werden, wehrte sich hiergegen jedoch heftig, so dass ihm die Flucht zu Fuß gelang. Bei der Gegenwehr wurde ein Polizeibeamter am Bein verletzt, so dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Eine Polizeibeamtin erlitt leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte etwas Marihuana sowie Utensilien zum Konsum aufgefunden und sichergestellt werden. Den namentlich bekannten 18-jährigen Mann, der sich der Kontrolle entzog, sowie die zwei weiteren Insassen, eine Frau und ein Mann im Alter von 24 und 57 Jahren, werden angezeigt.

