Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Zeugen gesucht: brennender Mülltonnenverschlag

Bad Segeberg (ots)

Am 05.07.2019 kam es gegen 00:24 Uhr in der Gorch-Fock-Straße in Wahlstedt zu einem Brand eines Holzverschlages mit insgesamt vier Mülltonnen. Sowohl die Tonnen, als auch der umgebende Holzzaun brannten nahezu vollständig ab.

Durch die große Hitze wurden drei auf dem Parkplatz in unmittelbarer Nähe stehende Autos sowie zwei Straßenschilder beschädigt. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und verhinderte damit eine weitere Ausbreitung des Brandes.

Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die in der letzten Nacht in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04551/884-0 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell