Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Brand in Lagerhalle - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch, 19.02.20, gegen 18.20 Uhr, in der Kanderstraße. Aus einer Lagerhalle einer Firma am Ortsrand wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Kabelbrand in einer Zwischendecke. Die Decke wurde hierbei so stark beschädigt, dass auch darunter stehende Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis gegen 20 Uhr. Hierzu musste die Kanderstraße (K6350) gesperrt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Malsburg-Marzell und Kandern. Personen kamen nicht zu Schaden.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell