Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Straßenverkehrsgefährdung am Fußgängerüberweg - Zeugen gesucht

Eschbach (ots)

Am Freitag, dem 14.02.2020 um 13 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Fahrzeugführer die Hauptstraße in Eschbach. Am dortigen Fußgängerüberweg waren gerade mehrere Kinder dabei, ordnungsgemäß die Straße zu überqueren. Möglicherweise um den Kindern Furcht und Schrecken einzujagen, fuhr der 22jährige sehr schnell an den Überweg heran. Hierbei wechselte er sogar auf die Gegenfahrspur, so dass ein entgegenkommender Rollerfahrer ebenfalls bremsen musste und erschrak.

Der Fahrzeugführer konnte zwischenzeitlich ermittelt werden und wurde angezeigt. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls oder die geschädigten Kinder, welche weitere Hinweise zum Sachverhalt machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg



Polizeirevier Müllheim

- Führungsgruppe -

Michael Schorr



Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell