Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Ferienhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt, Ortsteil Waldau;]

Am Dienstagabend, 18.02.2020 zwischen 18:00 - 20:55 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Ferienwohnung in der Landstraße in Waldau ein. Hierzu wurde ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam geöffnet und anschließend die Ferienwohnung durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

