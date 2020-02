Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.02.2020, ereignete sich zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall zwischen Denzlingen und Vörstetten, bei welchem nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Person leicht verletzt wurde. Am Ende der Ausfahrt der B3, in Fahrtrichtung Freiburg, übersah ein wartepflichtiger Autofahrer einen von Vörstetten in Richtung Denzlingen fahrenden Pkw. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Ermittlungen in dieser Sache werden vom Polizeirevier Waldkirch geführt.

