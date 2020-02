Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Überfall mit Schusswaffe

Täter flüchtig

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.02.2020, gegen 20:00 Uhr, wurde über Notruf 110 ein Überfall auf einen Lebensmittel-Discounter in Emmendingen gemeldet (Am Elzdamm 6). Ein Unbekannter habe eine Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedroht und Geld verlangt. Er habe jedoch ohne Beute die Flucht ergriffen. Beschreibung des Täters:

- männlich - circa 20 bis 25 Jahre alt - circa 180 cm groß - muskulöse Gestalt - bräunlicher Hauttyp - braune Augen - vermutlich Ausländer, sprach gebrochen deutsch - maskiert mit schwarzem Schal - grauer Kapuzenpulli - schwarze Sporthose mit hellen Längsstreifen - schwarze Turnschuhe mit hellen Sohlen - Arbeitshandschuhe mit blauem Gummibesatz

Zeugenaussagen zufolge sei der Mann nach der Tat in einen grauen Kleinwagen eingestiegen.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat Beobachtungen zum Überfall gemacht? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei rund um die Uhr entgegen (Tel. 07641 582-0).

