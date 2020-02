Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Betrunkener Autofahrer - mit drei Promille gegen Schild gestoßen

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstag, 18.02.2020, in St.Blasien gegen ein Schild gestoßen. Kurz nach 18:00 Uhr war der 48-jährige in der Hauptstraße gegen das Verkehrszeichen geprallt. Dabei wurde neben dem Schild auch das Auto des Mannes beschädigt. Dieser stieg danach aus und fiel gleich auf die Straße, wobei er im Gesicht verletzt wurde. Passanten verständigten die Polizei, die bei dem Fahrer einen Wert von gut drei Promille feststellte. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe erhoben. Dort wurden auch gleich die Gesichtsverletzungen des Mannes versorgt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

