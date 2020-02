Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Gefährliches Überholmanöver - Auto muss auf den Grünstreifen ausweichen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.02.20, gegen 12.16 Uhr, befuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin die B34 von Rheinfelden in Richtung Schwörstadt. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein weißer Pkw entgegen, der gerade einen Lkw überholte. Die Frau war hierdurch gezwungen nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen, wobei sie mit einem Leitpfosten zusammenstieß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Die Fahrerin des überholenden Autos setzte seine Fahrt in Richtung Rheinfelden fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem weißen Pkw, vermutlich ein Kombi, machen können. Dieser soll von einer Frau geführt worden sein.

