Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und stürzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.02.20, gegen 10.45 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen Rollerfahrer in der Landstraße in Steinen kontrollieren. Trotz Anhaltezeichen setzte dieser seine Fahrt fort und versuchte über einen Fußweg an der Wiese zu entkommen. Während die Beamten die Verfolgung zu Fuß weiterführen mussten, kam der Rollerfahrer zu Fall. Hierbei zog sich der 22-jährige Mann eine Beinverletzung zu. Er musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Roller war ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, weiterhin hatte der Mann keinen Führerschein, dafür aber einige Gramm Marihuana dabei. Er wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell