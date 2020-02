Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz nach Brand einer Fritteuse

Freiburg (ots)

Zum Brand einer Fritteuse kam es am Dienstag, 18.02.20, gegen 16.05 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Turmstraße. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in der Fritteuse schnell gelöscht werden, so dass kein weiterer Schaden entstand. Personenschaden ist nicht eingetreten. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Mann am Brandort, ebenso vorsorglich der Rettungsdienst.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell