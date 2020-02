Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw fordert eine Schwerverletzte

Am Dienstag, 18.02.20, gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin die Alte Straße in Richtung Märkt. An der Kreuzung Rebgartenstraße beabsichtigte ein Lkw-Fahrer die Straße zu überqueren und übersah offensichtlich den Mercedes. Dieser prallte seitlich in den Lkw. Hierbei verletzte sich die Mercedes-Fahrerin schwer. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Die Alte Straße musste während der Unfallaufnahme und zur Beseitigung der Fahrzeuge für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

