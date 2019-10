POL-LIP: Detmold. Dreister Diebstahl.

Polizei Lippe

Dreist gingen am Montagnachmittag zwei Diebe in einem Shop für Telekommunikationsgeräte in der Klingenbergstraße vor. Gegen 16:15 Uhr betraten die unbekannten Täter das Geschäft und begaben sich unmittelbar zu dort ausgestellten Smartphones. Die Diebe rissen brachial an den Sicherungskabeln der Handis und entkamen mit vier hochwertigen Smartphones der Marke Apple im Wert von zirka 2.500 Euro. Sie flüchteten in Richtung der Niemeierstraße. Beide Täter sind zwischen 16-18 Jahren alt und männlich. Einer ist etwa 170 cm groß, hellhäutig und trug zur Tatzeit ein braunes Basecap mit dem Aufdruck "Nike". Der zweite Täter ist etwa 165 cm groß und hat eine dunkle Hautfarbe. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

