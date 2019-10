Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebe in der Eisdiele.

Lippe (ots)

Auf Süßspeisen hatten es Einbrecher, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Eisdiele in der Langen Straße eindrangen, nicht abgesehen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgebrochen hatten, entwendeten sie eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

