POL-E: Essen: Unbekannter raubt Tankstelle aus - Zeugen gesucht

45326 E.-Altenessen-Süd: Gestern Abend (1. September, 20:05 Uhr) wurde an der Gladbecker Straße eine Tankstelle überfallen und ausgeraubt. Kurz bevor ein 26-jähriger Mitarbeiter die Tankstelle schließen wollte, hielt der Unbekannte ihm vermutlich eine Waffe in den Rücken und forderte ihn auf, den Tresor zu öffnen. Nachdem der Mitarbeiter dieser Forderung nachgekommen war, floh der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte war schwarz gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Er soll circa 30 Jahre alt sein. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern Abend Auffälliges im Bereich Gladbecker Straße/Hövelstraße beobachtet haben, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

