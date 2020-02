Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zeugen- und Beschuldigtenaufruf nach Unfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Bereits am 06.02.2020, zwischen 15:00 und 17:30 Uhr, wurde in der Markgrafenstraße ein geparkter Motorroller angefahren.

Der unbekannte männliche Unfallverursacher ging daraufhin in den dortigen Imbiss und fragte nach, ob jemand den Besitzer des Motorrollers kennen würde. Nachdem dies verneint wurde, hinterließ er einen Zettel mit Telefonnummer an dem Motorroller und entfernte sich unerlaubt in einem schwarzen SUV von der Unfallörtlichkeit. Die aufgeschriebene Mobilrufnummer ist jedoch nicht vergeben.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass es nach einem Unfall nicht ausreicht einen Zettel am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen.

Die Verkehrspolizei Freiburg sucht Zeugen dieses Vorfalls und bittet diese und den Verursacher sich direkt unter der 0761/882-3100 an die Polizei zu wenden.

