POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht

Am Montag, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:50 Uhr, kam es an der Einmündung Damenstraße/Moltkestraße in Waldkirch zu einem Verkehrsunfall. Ein noch nicht ermitteltes Auto streifte vermutlich beim Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug. Der/Die Verantwortliche verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.

Am ordnungsgemäß abgestellten grauen Opel Meriva entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Das Verursacherfahrzeug dürfte wahrscheinlich ein etwas höheres Fahrzeug gewesen sein. Die Polizei Waldkirch ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Telefon: 07681 / 4074-0

