Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Minibagger mutwillig beschädigt

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, 15./16.02.2020, wurde ein in Eggingen beim Bahnübergang abgestellter Minibagger mutwillig demoliert. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass am Bagger der Luftfilterkasten herausgerissen war und in den Tankstutzen Kieselsteine eingefüllt wurden. Des Weiteren wurden in der Fahrerkabine Bedienhebel zerstört und die Elektronik beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 2000 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) ermittelt.

