Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - Bilanz einer Drogen- und Alkoholkontrolle

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Montagvormittag (23.09.) führten Beamte der Polizei im Rhein-Kreis Neuss erneut eine Aktion zur Feststellung von Alkohol- und Drogenfahrten durch. In der Zeit zwischen 06:30 und 13:00 Uhr, überprüften sie auf der Jülicher Landstraße mehr als 100 Fahrerinnen und Fahrer. Bei fünf von ihnen bestand der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss standen. Die fälligen Blutproben entnahm ein Arzt. Entsprechende Anzeigen fertigten die Polizisten. Vier Autofahrer waren nicht angeschnallt. Sie mussten als Konsequenz ein Verwarnungsgeld in Höhe von je 30 Euro entrichten.

Gegen einen Autofahrer ermittelt das Verkehrskommissariat zudem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Sein Auto war nicht versichert.

Für einen jungen Beifahrer endete die Fahrt auf der Jülicher Landstraße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Er wurde daraufhin durch den Beamten festgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell