Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unbekannter streift abgestellten Rettungswagen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montagmorgen, 17.02.2020, einen in Bonndorf in der Ortsdurchfahrt abgestellten Rettungswagen gestreift und ist anschließend weitergefahren. Der Rettungswagen war von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr vor einer Arztpraxis in der Martinstraße wegen eines medizinischen Notfalls in zweiter Reihe geparkt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Fahrzeug das Trittbrett und beschädigte dieses. Der Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) ermittelt.

