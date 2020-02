Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Autofahrerin kollidiert mit Bus - schwerverletzt

Freiburg (ots)

Schwerste Verletzungen zog ich eine 39-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus zu. Sie war am Montag, 17.02.2020, gegen 20.45 Uhr, auf der L156 bei Schluchsee unterwegs. Sie wollte die Kreuzung über die B500 in Richtung "Im Wolfsgrund" überqueren. Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Omnibus, der auf der B500 in südöstliche Richtung fuhr. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Der Busfahrer erlitt leichtere Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion Freiburg haben die Unfallermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Unfalls, sich zu melden (Tel. 0761 882-3100).

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell