Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: zwei Verletzte nach Unfall im Kreuzungsbereich

Dummerstorf (ots)

Nach einem Unfall an der Kreuzung L139/L191, im Bereich Dummerstorf, wurden heute, gegen 13:15 Uhr, zwei Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Ermittlungen stand die 45jährige mit ihrem Auto an der Kreuzung und fuhr, nachdem die Ampel auf grün geschaltet hatte, los. Von rechts (Güstrow Richtung Rostock) kam der 53jährige angefahren und fuhr in das andere Auto. Derzeit ist noch unklar, warum er das rote Licht der Ampel nicht wahrgenommen hat und dadurch in den Kreuzungsbereich einfuhr. Neben dem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort im Einsatz. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

