Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand einer leerstehenden Baracke

Güstrow (ots)

Heute, gegen 07:50, Uhr wurden die FFw Güstrow und die Polizei in den Strenzer Weg in Güstrow gerufen, da es aus einer leerstehenden Baracke heraus qualmte. Die Feuerwehr löschte und schätzte anschließend ein, dass das Feuer bei dem am Boden liegenden Müll anfing zu brennen und dann bis zum Dach vordrang. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Eine Anzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen.

