Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren und Drogeneinfluss

Polch, L 113 (ots)

Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Bendorf/Rhein, befuhr mit seinem Pkw, Ford, am 15.10.2019, gegen 22:40 h, die L113 von Polch kommend in Fahrtrichtung Trimbs. Am Kreisverkehr, nahe der Auffahrt zur Bundesautobahn 48, verlor er beim Abfahren aus dem Kreisel in Richtung Trimbs, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er drehte sich und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer, der sich zunächst nicht an der Unfallstelle befand, kehrte nach einigen Minuten mit einem Pritschenwagen zur Unfallstelle zurück, um sein Fahrzeug selbst aus dem Straßengraben zu ziehen. Während der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen, was durch einen Drogenvortest bestätigt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Er muss mit einem Entzug der Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

