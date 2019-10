Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Fahrrädern aus Schule

Nachtsheim, Greimerstälchen (ots)

In der Nacht vom 14. auf 15.10.2019 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer verschlossenen Garage auf dem Gelände der Realschule Plus in Nachtsheim und entwendeten 4 hochwertige Fahrräder. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen melden.

