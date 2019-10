Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Taschendiebstahl in Mayen durch zwei unbekannte Täter

Mayen (ots)

In der Nacht vom Mittwoch 02.10./ Donnerstag 03.10.19 entwendeten zwei derzeit unbekannte Täter gg. 01:30 Uhr am ZOB in Mayen, Habsburgring, eine Geldbörse aus der Gesäßtasche des Geschädigten. Der Geschädigte verfolgte die Täter kurzzeitig, verlor diese jedoch an einem angrenzenden Parkplatz aus den Augen. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, schmale Statur, auffällig große Nase, olivgrüne Jacke, schwarze Basecap mit nach oben geklappten Schirm, auf dessen Unterseite ein weißes Emblem abgebildet war. Zum zweiten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen, Tel. 02651/801-0.

