Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: B 203

Holzdorf

Kreis RD-ECK - Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

B 203 / Holzdorf / Kreis RD-ECK (ots)

200123-1-pdnms Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

B 203 / Holzdorf / Kreis RD-ECK. Ein 15-jährige Fußgängerin wurde Mittwoch (22.01.20, 17.40 Uhr) bei einem Unfall auf der B 203 bei Holzdorf lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik gebracht werden. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte das junge Mädchen bei Dunkelheit in Höhe der Abfahrt Holzdorf die B 203 überqueren wollen und war dabei von einem Skoda mit Fahrtrichtung Eckernförde erfasst worden. Die Fahrerin (42) erlitt einen Schock. Sie wurde in eine Klinik nach Eckernförde gebracht. Die Unfallstelle wurde voll gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet. Die Kieler Staatsanwaltschaft entsandte einen Sachverständigen an die Unfallstelle und ordnete die Beschlagnahme des stark beschädigten Autos an.

Sönke Hinrichs

