Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beschädigt und weg gefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag, 24.10.2019, auf dem Parkplatz der Bahnhaltestelle "Schlattholz". Hier stellte eine 50 Jahre alte Frau ihren VW Golf um 08.00 Uhr ab. Als sie um 17.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der Heckstoßstange Beschädigungen mit roten Lackantragungen fest. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell