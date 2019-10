Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach möglicher Unfallflucht

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht von Mittwoch, 23.10.19, in Weil am Rhein werden Zeugen gesucht. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Unterbaselweg wurde ein geparkter Mercedes A-Klasse angefahren und beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Aufgrund von ersten Ermittlungen ergab sich ein Verdacht gegen eine Autofahrerin, welche jedoch bestreitet den Unfall verursacht zu haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen des Unfalles, der sich am Mittwoch zwischen 6 und 13 Uhr ereignet haben soll.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell