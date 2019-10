Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - L 149 - Todtnau

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Am Donnerstagabend 24.10.2019 kam es gegen 18.20 Uhr, auf der L 149 bei Todtnau, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Motorradfahrer die L 149 von Präg in Richtung Gschwend. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, worauf es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

Der 58 Jährige wurde so schwer verletzt, dass er trotz dem Einsatz eines Rettungshubschraubers noch an der Unfallstelle verstarb.

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07621 98000 entgegen.

FLZ PPFR

