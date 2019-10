Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Weil am Rhein: Aufhebung der Sperrung der A5 vor dem Grenzübergang Weil - Autofahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Folgemeldung: Zwischenzeitlich wurde die Unfallstelle geräumt und die Sperrung aufgehoben. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Toyota-Fahrer auf einen auf der mittleren Fahrspur stehenden Lkw auf. Hierbei wurde der Autofahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der sehr schwer verletzte Mann in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt, der Lkw wurde zur nächsten Werkstatt begleitet.

Erstmeldung: Am heutigen Donnerstag, 24.10.19, gegen 14 Uhr, kam es auf der A5, Südfahrbahn, kurz vor dem Grenzübergang Weil am Rhein zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Auto auf dem mittleren Fahrstreifen auf einen Lkw aufgefahren. Die Rettungsmaßnahmen sind im Gange, es ist ein Rettungshubscharuber im Einsatz. Die A5 ist derzeit zwischen dem AD Weil am Rhein und dem Grenzübergang gesperrt.

