Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Trunkenheitsfahrt - Fahrer wird ausfällig

Freiburg (ots)

Ein bei einer Trunkenheitsfahrt ertappter Fahrer ist am Mittwoch, 23.10.2019, bei der Blutentnahme gegenüber den Polizeibeamten ausfällig geworden. Gegen 20:45 Uhr war der Polizei ein auffällig fahrender Mercedes zunächst in Bad Säckingen gemeldet worden. Dieser fahre viel zu schnell, überhole gefährlich und komme immer wieder auf die Gegenfahrbahn, so die Mitteilung. Ein Zeuge führte die Polizei zum Standort des Wagens in Wehr, wo der Fahrer ausgestiegen war, sich aber noch beim Auto befand. Der mutmaßliche Fahrer, ein 21 Jahre alter Mann, schien deutlich alkoholisiert, zeigte sich verbal aggressiv und unkooperativ. Ein Alcomatentest lehnte er ab. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Krankenhaus in Schopfheim entnommen wurde. Währenddessen wurde er beleidigend. Auch deshalb muss sich der Mann nun verantworten. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell