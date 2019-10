Polizeipräsidium Freiburg

Waldkirch: Radfahrer im Tunnel

Waldkirch-Buchholz: Größerer Feuerwehreinsatz

LANDKREIS EMMENDINGEN

Waldkirch: Radfahrer im Tunnel

Vermutlich ging die Irrfahrt eines Fahrradfahrers durch den Hugenwaldtunnel auf der B 294 nur deshalb gut, weil alle anderen Verkehrsteilnehmer umsichtig waren. Der 77-Jährige war gegen 15 Uhr ein längeres Stück auf der B294 mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihn sein Weg auf der Kraftfahrstraße (für Fahrräder verboten) offensichtlich auch durch den Tunnel führte. Ursächlich für diese gefährliche Fahrt war wohl der Gesundheitszustand des Mannes. Er konnte von den Polizeibeamten, die ihn kontrollierten, in Obhut gegeben werden. Der Tunnel war im Anschluss wieder für alle Verkehrsteilnehmer gefahrlos befahrbar.

Waldkirch-Buchholz: Größerer Feuerwehreinsatz

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, wurde die sogenannte Integrierte Leitstelle darüber informiert, dass in Buchholz vermutlich ein Kellerbrand im Entstehen sei. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei waren schnell und zahlreich vor Ort. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Gefahr zügig abgewehrt werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Kleinkind der im gemeldeten Objekt wohnenden Familie wohl mehr oder weniger versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet. Auf dem Kochfeld befand sich ein Stofftuch. Es wird einmal mehr dringend geraten, auf Herdplatten oder Cerankochfeldern keine brennbaren Gegenstände abzulegen. In der Vergangenheit schalteten sogar schon Haustiere versehentlich Elektrogeräte ein, was zu Feuerwehreinsätzen führte.

