Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Dieseldiebstahl an zwei Baustellenfahrzeugen

Freiburg (ots)

Aus einem Bagger und einer Walze wurde zwischen Mittwoch, 23.10.2019, und Donnerstag, 24.10.2019, Diesel entwendet. Um an den Kraftstoff zu kommen, wurden mit massiver Gewalt die verschließbaren Tankdeckel aufgebrochen. Die beiden Fahrzeuge standen in der Waldstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 70 Euro. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 160 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell