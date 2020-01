Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Fußgänger verletzt

Neumünster (ots)

200122-2-pdnms Fußgänger verletzt

Neumünster. Mit Verletzungen wurde heute (22.01.20) ein 78-jähriger Fußgänger in das Krankenhaus gebracht. Gegen 07.40 Uhr war er an der Ecke Einfelder Straße / Hans-Böckler-Allee mit einem Bus zusammengestoßen und gestürzt. Der Busfahrer (27) war mit Schrittgeschwindigkeit von der Einfelder Straße in die Hans-Böckler-Allee abgebogen. Weshalb es zu dem Kontakt mit dem Fußgänger kam, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 9450 an die Polizei Neumünster.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell