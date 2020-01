Polizeidirektion Neumünster

Kreis RD-ECK - 59-Jähriger aus Thumby vermisst

Thumby / Kreis RD-ECK

Thumby / Kreis RD-ECK. Seit Sonntag (19.01.20) wird der 59-jährige Michael Kilian aus Thumby vermisst. Er kehrte nach einem Wochenendbesuch nicht wieder nach Hause zurück. Sein Auto, ein dunkler Opel Astra Kombi, wurde am Montagabend (20.01.20) auf einem Parkplatz in Damp verlassen aufgefunden. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse über seinen Aufenthalt. Der Vermisste ist 160 bis 165 cm groß und hat dunkle, kurze Haare. Hinweise bitte an die Kripo in Eckernförde unter Telefon 04351 - 9080.

