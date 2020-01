Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Auf frischer Tat festgenommen

Neumünster (ots)

200121-4-pdnms Auf frischer Tat festgenommen

Neumünster. Polizeibeamte konnten am späten Montagabend (20.01.20) in der Otto-Dix-Straße zwei Männer (46, 54) nach einem Einbruch in einen Ford festnehmen. Anwohner hatten die verdächtigen Männer gegen 22.45 Uhr beobachtet, als sie sich an dem Transporter zu schaffen machten und riefen die Polizei über 110. Noch am aufgebrochenen Fahrzeug konnte ein Mann festgenommen werden. Sein Komplize versuchte noch zu flüchten, konnte aber ebenfalls gestoppt werden. Aus dem Transporter war schon verschiedenes Diebesgut (Werkzeug) zur Mitnahme bereitgelegt worden. Beide Männer sind der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

