Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Radfahrer leicht verletzt

Neumünster (ots)

200121-2-pdnms Radfahrer leicht verletzt

Neumünster. Beim Überqueren des Sachsenringes wurde ein Radfahrer (27) heute Früh (21.01.20, 05.40 Uhr) von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Der Radfahrer wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte der Fahrer (56) eines Ford die Boostedter Straße Richtung Stadtmitte befahren und wollte nach rechts in den Sachsenring abbiegen. Auf seiner Seite - in Fahrtrichtung links - überquerte zunächst eine Radfahrerin die Fahrbahn. Der Autofahrer stoppte zunächst, fuhr dann aber an und übersah den nachfolgenden 27-Jährigen. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Fahren auf der linken Seite (in diesem Fall unzulässig) stark unfallträchtig ist.

