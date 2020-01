Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Unfallbeteiligte gesucht

Rendsburg. Leicht verletzt wurde bereits am Mittwoch (15.01.20, 17.50 Uhr) eine 12-jährige Schülerin, als sie in der Kieler Straße von einem weißen Pkw mit RD-Kennzeichen angefahren wurde. Die Schülerin (mit Rollschuhen) hatte die Kieler Straße aus Richtung Pastor-Schröder-Straße in Richtung Idstedtstraße überqueren wollen. Die Ampel zeigte für Fußgänger grünes Licht. In dem Moment kam es zur Kollision mit dem weißen Auto. Die Fahrerin (etwa 30 Jahre jung) fragte das Mädchen nach Verletzungen. Als das Mädchen abwinkte fuhr die Frau davon. Vater und Tochter erschienen wenig später bei der Polizei, um den Unfall anzuzeigen. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Vater ab. Die Unfallbeteiligte konnte bis heute nicht ermittelt werden. Sie und etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04331 / 208-450 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

