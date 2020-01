POL-NMS: Osdorf Kreis RD-ECK - Senior in Osdorf weiterhin vermisst

Polizeidirektion Neumünster

Osdorf / Kreis RD-ECK. Seit heute Früh (20.01.20, 2 Uhr) wird aus einem Altenheim in Osdorf der 71-jährige Hans-Jürgen Wetzel vermisst. Suchmaßnahmen der Polizei unter anderem unter Einsatz von Spürhunden und eines Hubschraubers blieben bisher ohne Ergebnis. Der Senior ist dement und irrt vermutlich orientierungslos umher. Beschreibung: Etwa 180 cm groß und schlank, kurze, graubraune Haare mit Geheimratsecken und Schnauzbart. Der Vermisste hat einen leicht nach vorn geneigten Gang, soll aber gut zu Fuß sein. Er soll bekleidet sein mit einem bordeauxfarbenen Pullover, einer dunklen Hose und Schuhen mit Klettverschluss. Hinweise zum Aufenthalt bitte unter der Rufnummer 110 an die Polizei. Im Zuge der umfangreichen Suche nach Herrn W. wurde der seit Samstagnachmittag ebenfalls in Osdorf vermisst gewesene Karl P. (72) tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf Dritteinwirkung liegen nicht vor.

