Lütjenwestedt / Kreis RD-ECK. Die Polizei in Hanerau-Hademarschen ermittelt gegenwärtig in sechs Fällen des Diebstahls aus unverschlossenen Häusern, meist Bauernhöfen. Die Diebstähle (in der Regel von Bargeld) ereigneten sich in der Ortschaft Lütjenwestedt meist in der Mittagszeit. In einem Fall wurde ein dunkler BMW, älteres Modell, beobachtet. Die Beamten bitten um Aufmerksamkeit. Melden Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei. Wählen Sie den Ruf 110. Teilen Sie sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Rufnummer 04872 / 5229930 mit.

