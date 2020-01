POL-NMS: Neumünster - Radfahrer verletzt

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Ein Radfahrer (57) wurde Donnerstag (16.01.20, 16 Uhr) bei einem Unfall an der Ecke Boostedter Straße / Paul-Böhm-Straße verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus. Nach Feststellung der Polizei hatte der Radfahrer zulässigerweise den in Fahrtrichtung Boostedt linksseitigen Radweg benutzt. Der Fahrer (67) eines Audi wollte aus der Paul-Böhm-Straße nach rechts in Richtung Stadtmitte einbiegen und übersah den von rechts kommenden Radfahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

