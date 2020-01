Polizeidirektion Neumünster

L 318 / Rumohr / Kreis RD-ECK. Ein 68-jähriger Fußgänger wurde Mittwoch (15.01.20, 18.30 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der L 318 bei Rumohr lebensgefährlich verletzt. Bei Dunkelheit trat der offenbar betrunkene Mann unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem VW Golf erfasst. Die Fahrerin (56) gab an, dass ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Sie erlitt einen Schock. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in die Kieler Uniklinik gebracht. Ein Sachverständiger erschien im Auftrag der Kieler Staatsanwaltschaft am Unfallort. Die L 318 war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der VW musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

