Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200115-3-pdnms Verkehrsunfall mit zwei LKW, Hohenwestedt

Hohenwestedt (ots)

Hohenwestedt/Am 15.01.20 um 09.22 Uhr kam es auf der B 430 in Höhe der Kreuzung B 430/ParkstraßeL 123 zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei LKW beteiligt waren. Drei LKW fuhren auf der B 430 hintereinander aus Richtung Schenefeld kommend. Als die Lichtzeichenanlage auf rot umsprang, bremsten die ersten beiden LKW ab und kamen rechtzeitig zum Stehen. Dem 29jährige Fahrer des dritten LKW gelang es nicht mehr, sein Fahrzeug zeitig anzuhalten. Es kam zu einem Auffahrunfall. Dadurch wurde der 29 Jahre alte Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in das FEK nach Neumünster. Der Fahrer des vorausfahrenden LKW blieb unverletzt. Die B 430 war für eine Stunde aufgrund der Unfallaufnahme und dem Abschleppen des verunfallten LKW gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 60.000,-- EUR.

